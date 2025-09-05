Ataque a tiros deixa dois homens mortos e outro ferido na Mata Escura

Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura - Foto: Reprodução | Google Street View

O bairro da Mata Escura, em Salvador, viveu momentos de terror na noite de quinta-feira, 4. Um homem que passava de moto pela Rua João Abdala efetuou diversos disparos e matou dois homens que conversavam próximo a um estabelecimento comercial.

Durante o ataque a tiros, um outro homem ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil informou a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as mortes de Erivan Pinheiro Santos, de 44 anos e de Lucas dos Santos Barreto, de 30, vítimas de disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a Civil, as vítimas conversavam próximo a um estabelecimento comercial quando foram atingidas pelos tiros. Outro homem também foi atingido e foi socorrido para unidade de saúde.

A polícia informou ainda que guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências estão sendo realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.

A Polícia Militar também informou, por meio de nota, que foi acionada através da 48ª CIPM em razão de três indivíduos atingidos por disparos de arma de fogo na Rua João Abdala, em Mata Escura.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que uma das vítimas morreu no local e outras duas foram socorridas para uma unidade de saúde, onde uma também não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, buscas foram feitas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi intensificado no local e a autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.