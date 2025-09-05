Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Ataque a tiros deixa dois homens mortos e outro ferido na Mata Escura

Crime aconteceu na noite de quinta-feira na Rua João Abdala

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

05/09/2025 - 7:57 h
Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura
Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura -

O bairro da Mata Escura, em Salvador, viveu momentos de terror na noite de quinta-feira, 4. Um homem que passava de moto pela Rua João Abdala efetuou diversos disparos e matou dois homens que conversavam próximo a um estabelecimento comercial.

Durante o ataque a tiros, um outro homem ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Civil informou a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as mortes de Erivan Pinheiro Santos, de 44 anos e de Lucas dos Santos Barreto, de 30, vítimas de disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a Civil, as vítimas conversavam próximo a um estabelecimento comercial quando foram atingidas pelos tiros. Outro homem também foi atingido e foi socorrido para unidade de saúde.

A polícia informou ainda que guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências estão sendo realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Leia Também:

Alerta máximo: homem foge do presídio de Salvador durante banho de sol
Falta de muros em presídio contribuiu para fuga de detento
Polícia desativa câmeras de facções criminosas em Salvador

A Polícia Militar também informou, por meio de nota, que foi acionada através da 48ª CIPM em razão de três indivíduos atingidos por disparos de arma de fogo na Rua João Abdala, em Mata Escura.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que uma das vítimas morreu no local e outras duas foram socorridas para uma unidade de saúde, onde uma também não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, buscas foram feitas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi intensificado no local e a autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homens mortos HOMICÍDIO mata escura Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

Rua onde o crime aconteceu no bairro da Mata Escura
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

x