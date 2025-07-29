Bahia é o 5º estado que mais apreendeu fuzis, segundo Werner

Secretário da SSP-BA, Marcelo Wener, apresentou dados dos seis primeiros meses na Bahia - Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

No primeiro semestre de 2025, a Bahia ficou em 5º lugar no ranking de estados que mais apreenderam fuzis, de acordo com o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, na apresentação do balanço dos seis primeiros meses do ano do estado.

O balanço do ano no estado foi apresentado nesta terça-feira, 29, no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Ao todo, o estado apreendeu 3.711 armas, uma média de 20 armamentos por dia. Deste total, 1.200 armas foram destruídas. O número é maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando a Bahia apreendeu 3.134 armas.

Redução de mortes violentas

Entre janeiro a junho de 2025, 125 cidades baianas não registraram Crime Violentos Letais Intencionais (CVLI), ou seja, mortes violentas. O estado registrou uma redução de 7,3%, em relação ao mesmo período de 2024. Nenhum caso de homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte foi contabilizado pelas Forças Policiais nas cidades de Abaíra, Dom Basílio, Lamarão, Ribeira Do Amparo, Abaré, Elísio Medrado, Livramento De Nossa Senhora, Ribeirão Do Largo, Água Fria, Érico Cardoso, Macajuba, Rio De Contas, Aiquara, Feira da Mata e Madre De Deus.

Também não houve registro de morte violenta nas cidades de Rio Do Antônio, Almadina, Firmino Alves, Maetinga, Rio Do Pires, Anguera, Floresta Azul, Malhada De Pedras, Santa Inês, Antônio Gonçalves, Gentio Do Ouro, Mansidão, São Felipe, Apuarema, Glória, Marcionílio Souza, Saúde, Arataca, Guajeru, Matina, Tanhaçu, Barra Do Mendes, Ibipeba, Milagres, Tanquinho, Barro Alto, Ibipitanga, Mirangaba, Teofilândia, Ibipitanga, Mirangaba, Barro Preto, Ibititá, Mirante, Teolândia, Barrocas, Ichu, Morpará, Terra Nova, Belo Campo, Igaporã, Mortugaba, Tremedal, Boa Vista Do Tupim, Ipupiara, Muniz Ferreira, Valente, Bom Jesus Da Serra, Irajuba, Muritiba, Várzea Da Roça, Boninal, Iramaia, Nordestina, Várzea Nova, Boquira, Itagi, Nova Canaã, Vereda, Botuporã, Itagimirim, Nova Itarana, Wagner, Brotas De Macaúbas, Itaguaçu Da Bahia, Nova Redenção, Wanderley, Caatiba, Itaju Do Colônia, Novo Horizonte, Caetanos, Itanagra, Palmeiras, Caldeirão Grande, Itiruçu, Paramirim, Canápolis, Ituaçu, Paratinga, Cansanção, Iuiu, Pau Brasil, Capela Do Alto Alegre, Jaborandi, Pedrão, Cardeal Da Silva, Jacaraci, Pedro Alexandre, Carinhanha, Jandaíra, Piatã, Catolândia, Jucuruçu, Pindaí, Cícero Dantas, Jussara, Pintadas, Cipó, Jussiape, Piraí Do Norte, Condeúba, Lafaiete Coutinho, Piritiba, Cordeiros, Lagoa Real, Planaltino, Coronel João Sá, Lajedinho, Presidente Dutra, Cravolândia, Lajedo Do Tabocal e Quixabeira.

