Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Baiano é investigado por suspeita de divulgar conteúdo extremista na internet

Investigação aponta que suspeito teria compartilhado materiais discriminatórios e símbolos associado

Luan Julião
Por
Equipamentos apreendidos durante operação devem auxiliar investigação
Equipamentos apreendidos durante operação devem auxiliar investigação - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE | Gemini

Um homem de 24 anos é investigado pela suspeita de divulgar e compartilhar conteúdos de caráter discriminatório ligados a uma possível rede de propaganda extremista na internet. A apuração da Polícia Civil da Bahia resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 7, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

De acordo com as investigações, o suspeito teria utilizado ambientes virtuais para disseminar materiais associados a uma ideologia extremista, incluindo símbolos e conteúdos relacionados a grupos investigados pelas autoridades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A ação policial ocorreu em um imóvel localizado no bairro Bateias II, onde equipes apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que podem conter informações relevantes para o avanço do caso.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem é atacado com água quente e facada no peito após reclamar do jantar
Homem é atacado com água quente e facada no peito após reclamar do jantar imagem

POLÍCIA

Operação intercepta grupo suspeito de furtar trilhos de trem no norte da Bahia
Operação intercepta grupo suspeito de furtar trilhos de trem no norte da Bahia imagem

Material apreendido será analisado pela perícia

Os equipamentos recolhidos durante a diligência serão submetidos a exames técnicos. A análise deve ajudar a polícia a identificar a origem dos conteúdos, a possível atuação do investigado e a existência de outras pessoas que possam ter participado das atividades investigadas.

A ofensiva faz parte da Operação Libertas, conduzida pelo Núcleo da Criança e do Adolescente (NCA) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista).

A investigação segue em andamento para esclarecer a extensão das possíveis práticas criminosas e eventuais envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia crime Polícia vitória da conquista

Relacionadas

Mais lidas