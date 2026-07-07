Baiano é investigado por suspeita de divulgar conteúdo extremista na internet

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Um homem de 24 anos é investigado pela suspeita de divulgar e compartilhar conteúdos de caráter discriminatório ligados a uma possível rede de propaganda extremista na internet. A apuração da Polícia Civil da Bahia resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 7, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

De acordo com as investigações, o suspeito teria utilizado ambientes virtuais para disseminar materiais associados a uma ideologia extremista, incluindo símbolos e conteúdos relacionados a grupos investigados pelas autoridades.

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A ação policial ocorreu em um imóvel localizado no bairro Bateias II, onde equipes apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que podem conter informações relevantes para o avanço do caso.

Material apreendido será analisado pela perícia

Os equipamentos recolhidos durante a diligência serão submetidos a exames técnicos. A análise deve ajudar a polícia a identificar a origem dos conteúdos, a possível atuação do investigado e a existência de outras pessoas que possam ter participado das atividades investigadas.

A ofensiva faz parte da Operação Libertas, conduzida pelo Núcleo da Criança e do Adolescente (NCA) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista).

A investigação segue em andamento para esclarecer a extensão das possíveis práticas criminosas e eventuais envolvidos.