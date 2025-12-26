POLÍCIA
Bebê é salva por policiais militares após se engasgar em Itinga
Policiais realizaram a manobra de Heimlich
Por Victoria Isabel
Uma bebê teve sua vida salva na manhã de quarta-feira, 24, graças à rápida atuação de policiais militares da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua Dinah Rodrigues, em Itinga.
Os pais da criança acionaram a polícia após perceberem que a filha havia engasgado. Ao chegar ao local, os policiais perceberam a gravidade da situação e imediatamente realizaram a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias aéreas superiores, conseguindo fazer com que a menina voltasse a respirar.
Após o salvamento, a bebê e os pais foram encaminhados a uma unidade de saúde da região para atendimento médico especializado. A ação rápida e o conhecimento da técnica foram decisivos para evitar complicações graves, mostrando a importância da capacitação da polícia em situações de emergência.
