POLÍCIA
POLÍCIA

Bebê é salva por policiais militares após se engasgar em Itinga

Policiais realizaram a manobra de Heimlich

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 12:14 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Uma bebê teve sua vida salva na manhã de quarta-feira, 24, graças à rápida atuação de policiais militares da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua Dinah Rodrigues, em Itinga.

Os pais da criança acionaram a polícia após perceberem que a filha havia engasgado. Ao chegar ao local, os policiais perceberam a gravidade da situação e imediatamente realizaram a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias aéreas superiores, conseguindo fazer com que a menina voltasse a respirar.

Após o salvamento, a bebê e os pais foram encaminhados a uma unidade de saúde da região para atendimento médico especializado. A ação rápida e o conhecimento da técnica foram decisivos para evitar complicações graves, mostrando a importância da capacitação da polícia em situações de emergência.

Tags:

engasgo manobra de Heimlich polícia militar Saúde infantil

Ver todas

