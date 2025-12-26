Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUGA NAS ALTURAS

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Suspeito foi preso por guardas municipais, após deixar materiais furtados para trás

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/12/2025 - 10:52 h
Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio
Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio -

Uma tentativa de furto terminou com perseguição pelos telhados e prisão. na manhã desta sexta-feira, 26, em Salvador. Um homem, que não teve o nome revelado, foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após ser flagrado fugindo do prédio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), na Rua da Grécia, no Comércio.

De acordo com informações da GCM, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (Cicomv), depois que o alarme da unidade disparou. Ao chegarem ao endereço indicado, agentes da Área S4 identificaram, por meio das câmeras de segurança, um indivíduo em fuga pelos telhados de imóveis vizinhos, vestindo camisa vermelha e bermuda preta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto
| Foto: Divulgação GCM

Com o apoio de uma viatura do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), os guardas iniciaram buscas na área e passaram a acompanhar o suspeito a pé. Ele foi interceptado ao tentar se esconder nas dependências do 2º Distrito Naval, na Avenida das Naus, no mesmo bairro. Ainda segundo os agentes, quando foi abordado, o homem parecia estar sob efeito de substâncias entorpecentes.

Durante a fuga, o suspeito abandonou o material furtado, que chegou a ser recolhido por populares, mas foi recuperado pelos guardas e devolvido ao órgão público. Uma funcionária da SECIS e um representante da empresa de segurança privada acompanharam a verificação dos possíveis danos causados à unidade.

Leia Também:

Em "saidinha", detento é preso ao tentar estuprar idosa de 89 anos
Empresário é assassinado a facadas no Oeste da Bahia
Polícia mira comando, caixa e influência de facções na Bahia em 2025

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2º Distrito Naval alarme acionado Avenida das Naus bermuda preta camisa vermelha central de flagrantes Cicomv Comércio Flagrante fuga pelos telhados GAT gcm Grupo de Apoio ao Turista Guarda Civil Municipal material furtado Perseguição prisão recuperação dos objetos Rua da Grécia Salvador Secis Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência segurança pública tentativa de furto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x