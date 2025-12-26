Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Homem foi flagrado furtando objetos no SECIS, no bairro do Comércio - Foto: Divulgação GCM

Uma tentativa de furto terminou com perseguição pelos telhados e prisão. na manhã desta sexta-feira, 26, em Salvador. Um homem, que não teve o nome revelado, foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após ser flagrado fugindo do prédio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), na Rua da Grécia, no Comércio.

De acordo com informações da GCM, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (Cicomv), depois que o alarme da unidade disparou. Ao chegarem ao endereço indicado, agentes da Área S4 identificaram, por meio das câmeras de segurança, um indivíduo em fuga pelos telhados de imóveis vizinhos, vestindo camisa vermelha e bermuda preta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Divulgação GCM

Com o apoio de uma viatura do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), os guardas iniciaram buscas na área e passaram a acompanhar o suspeito a pé. Ele foi interceptado ao tentar se esconder nas dependências do 2º Distrito Naval, na Avenida das Naus, no mesmo bairro. Ainda segundo os agentes, quando foi abordado, o homem parecia estar sob efeito de substâncias entorpecentes.

Durante a fuga, o suspeito abandonou o material furtado, que chegou a ser recolhido por populares, mas foi recuperado pelos guardas e devolvido ao órgão público. Uma funcionária da SECIS e um representante da empresa de segurança privada acompanharam a verificação dos possíveis danos causados à unidade.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.