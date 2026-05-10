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MADRUGADA VIOLENTA

Brutalidade em Narandiba: Homem é amarrado e agredido até a morte

Vítima foi encontrada pela PM com marcas de tortura; Polícia Civil investiga execução praticada por facções criminosas

Jair Mendonça Jr
Por

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Agentes da 23ª CIPM foram acionados após denúncias de que homens armados estariam atacando uma pessoa na região
Agentes da 23ª CIPM foram acionados após denúncias de que homens armados estariam atacando uma pessoa na região - Foto: Divulgação / PM-BA

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, morreu após ser brutalmente agredido no bairro de Narandiba. A principal linha de investigação da polícia é que a vítima tenha sido submetida ao chamado "tribunal do crime".

Cena do crime e braços amarrados

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados após denúncias de que homens armados estariam atacando uma pessoa na região.

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída, apresentando sangramento intenso e diversas marcas de tortura. O detalhe que reforça a tese de execução por facções é que o homem estava com os braços amarrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado e realizou os primeiros socorros ainda no local, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi confirmado minutos depois.

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Investigação: a pista do "tribunal do crime"

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas, mas o modus operandi — agressão coletiva e imobilização da vítima — aponta para um julgamento ilegal realizado por grupos criminosos que atuam na localidade de Narandiba.

A área foi isolada para o trabalho da perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

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Tags:

Narandiba tribunal do crime

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