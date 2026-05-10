Brutalidade em Narandiba: Homem é amarrado e agredido até a morte

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Agentes da 23ª CIPM foram acionados após denúncias de que homens armados estariam atacando uma pessoa na região - Foto: Divulgação / PM-BA

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, morreu após ser brutalmente agredido no bairro de Narandiba. A principal linha de investigação da polícia é que a vítima tenha sido submetida ao chamado "tribunal do crime".

Cena do crime e braços amarrados

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados após denúncias de que homens armados estariam atacando uma pessoa na região.

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída, apresentando sangramento intenso e diversas marcas de tortura. O detalhe que reforça a tese de execução por facções é que o homem estava com os braços amarrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado e realizou os primeiros socorros ainda no local, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi confirmado minutos depois.

Investigação: a pista do "tribunal do crime"

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas, mas o modus operandi — agressão coletiva e imobilização da vítima — aponta para um julgamento ilegal realizado por grupos criminosos que atuam na localidade de Narandiba.

A área foi isolada para o trabalho da perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.