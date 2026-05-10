Reconhecimento facial da SSP-BA ajudou a prender 900 foragidos em 2026

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Sistema de reconhecimento facial da SSP-BA já ajudou a prender 900 foragidos em 2026 - Foto: Divulgação/SSP-BA

O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ajudou a identificar 900 pessoas com mandados de prisão em aberto somente em 2026.

Os casos mais recentes ocorreram no último sábado, 9, nas cidades de Alagoinhas e Ilhéus, quando dois homens procurados por falta de pagamento de pensão alimentícia foram encontrados.

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Após o alerta emitido pelo sistema, equipes da Polícia Militar foram acionadas e os mandados acabaram confirmados nas delegacias locais.

Como funciona a tecnologia

O sistema de reconhecimento facial da SSP-BA está instalado em 81 cidades da Bahia e também é utilizado em festas, eventos e espaços com grande circulação de pessoas na capital e no interior.

A tecnologia cruza imagens captadas por câmeras de monitoramento com o banco de dados da segurança pública para identificar pessoas com pendências judiciais.

Desde a implantação da ferramenta, em 2019, mais de 5,3 mil pessoas com mandados de prisão já foram localizadas na Bahia com auxílio do sistema.