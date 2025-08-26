Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

IPhones avaliados em R$ 35 mil são recuperados após roubo na Bahia

Mercadoria foi rastreada pela polícia e localizada em Feira de Santana e Alagoinhas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/08/2025 - 12:57 h | Atualizada em 26/08/2025 - 13:39
Celulares furtados foram recuperados
Celulares furtados foram recuperados -

Uma carga de celulares iPhone avaliada em R$ 35 mil que havia sido furtada no interior da Bahia foi recuperada nesta segunda-feira, 25, pela Polícia Civil. Os aparelhos foram furtados após o veículo que os transportava tombar, em Santo Estevão, município situado a 41 km de Feira de Santana, no dia 6 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, a carga saíu de São Paulo e tinha destino a cidade de Salvador. Os aparelhos foram encontrados nas cidades de Feira de Santana e Alagoinhas após um trabalho de rastreamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O dono da carga apresentou a nota fiscal da compra e forneceu a completa dos números de IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel) de todos os celulares, comprovando que a mercadoria roubada era sua. Após a apreensão, os aparelhos foram devolvidos ao proprietário.

Leia Também:

Dona de mala revela história que mobilizou esquadrão antibomba
Líder de facção que ordenava ataque a policiais na Bahia é preso em MG
Adolescentes fabricavam armas e planejavam massacre em escola

A ação foi apoiada pelas equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão (DT) e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas.

A Delegacia Territorial de Santo Estevão investiga as circunstâncias do caso para identificar os suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

furto Polícia Civil Recuperação de carga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Celulares furtados foram recuperados
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Celulares furtados foram recuperados
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Celulares furtados foram recuperados
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Celulares furtados foram recuperados
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x