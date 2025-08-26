POLÍCIA
IPhones avaliados em R$ 35 mil são recuperados após roubo na Bahia
Mercadoria foi rastreada pela polícia e localizada em Feira de Santana e Alagoinhas
Uma carga de celulares iPhone avaliada em R$ 35 mil que havia sido furtada no interior da Bahia foi recuperada nesta segunda-feira, 25, pela Polícia Civil. Os aparelhos foram furtados após o veículo que os transportava tombar, em Santo Estevão, município situado a 41 km de Feira de Santana, no dia 6 de maio.
De acordo com a Polícia Civil, a carga saíu de São Paulo e tinha destino a cidade de Salvador. Os aparelhos foram encontrados nas cidades de Feira de Santana e Alagoinhas após um trabalho de rastreamento.
O dono da carga apresentou a nota fiscal da compra e forneceu a completa dos números de IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel) de todos os celulares, comprovando que a mercadoria roubada era sua. Após a apreensão, os aparelhos foram devolvidos ao proprietário.
Leia Também:
A ação foi apoiada pelas equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão (DT) e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas.
A Delegacia Territorial de Santo Estevão investiga as circunstâncias do caso para identificar os suspeitos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes