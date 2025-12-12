Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Casal é preso por desviar R$ 600 mil de empresas na Bahia

Dupla foi localizada no bairro do Cabula

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/12/2025 - 6:51 h
Casal roubou quase R$ 600 mil
Um casal acusado de desviar cerca de R$ 600 mil pertencentes a duas indústrias de plástico da Região Metropolitana de Salvador foi preso na manhã desta quinta-feira, 11. O homem, de 51 anos, e mulher, 41, foram localizados no bairro do Cabula, na capital baiana, durante uma ação da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho com apoio da 1ª CIPM de Pernambués.

Segundo as investigações, as diligências tiveram início após o registro de boletim de ocorrência pelos proprietários das empresas, que relataram o desvio expressivo de valores praticado pela funcionária e seu companheiro. Com base nas informações apresentadas, os investigadores passaram a seguir o rastro deixado pelos dois, permitindo localizá-los e efetuar a captura.

Após a prisão, o casal foi conduzido à unidade de Polícia Interestadual (Polinter) para a formalização dos mandados, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

