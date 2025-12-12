Casal é preso por desviar R$ 600 mil de empresas na Bahia

Casal roubou quase R$ 600 mil - Foto: Divulgação/Ascom PC-BA

Um casal acusado de desviar cerca de R$ 600 mil pertencentes a duas indústrias de plástico da Região Metropolitana de Salvador foi preso na manhã desta quinta-feira, 11. O homem, de 51 anos, e mulher, 41, foram localizados no bairro do Cabula, na capital baiana, durante uma ação da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho com apoio da 1ª CIPM de Pernambués.

Segundo as investigações, as diligências tiveram início após o registro de boletim de ocorrência pelos proprietários das empresas, que relataram o desvio expressivo de valores praticado pela funcionária e seu companheiro. Com base nas informações apresentadas, os investigadores passaram a seguir o rastro deixado pelos dois, permitindo localizá-los e efetuar a captura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a prisão, o casal foi conduzido à unidade de Polícia Interestadual (Polinter) para a formalização dos mandados, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.