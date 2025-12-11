Motorista que atropelou atleta é liberado pela Justiça para viajar no natal e ano novo

Cleydson (esq.) atropelou Emerson no bairro da Pituba - Foto: Reprodução Redes Sociais

O fim de ano será de celebração em família para o administrador Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, motorista que atropelou e causou a amputação da perna direita do maratonista Emerson Pinheiro, 29, em 16 de agosto último, na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba, em Salvador.

Réu por tentativa de homicídio, ele foi autorizado pela Justiça da Bahia a deixar Salvador para passar o Natal em Olindina e o Réveillon em Ilhéus, cidades das regiões nordeste e sul do estado, respectivamente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo cumprindo medidas cautelares, que incluem proibição de dirigir, uso de tornozeleira eletrônica e impedimento de frequentar locais com álcool , Cleydson poderá viajar entre 23 e 26 de dezembro e entre 30 de dezembro e 2 de janeiro. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido, e o juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira decidiu pela flexibilização temporária da medida que o impedia de deixar a comarca.

A decisão diz:

“Sendo assim, concedo autorização para o réu Cleydson Cardoso Costa Filho ausentar-se desta Capital estritamente nos períodos informados no petitório, mantendo o cumprimento das outras medidas cautelares impostas.”

A flexibilidade da prisão de Claydson chega a quase quatro meses do atropelo de Emerson, que, além da amputação da perna direita, permanece em cadeira de rodas e apresenta limitações de mobilidade na perna esquerda. Ele continua em tratamento médicos específicos.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu em 16 de agosto, às 5h40, quando Emerson treinava para a Maratona de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o relato, “o carro dirigido por Cleydson Cardoso, trafegando em alta velocidade, subiu a calçada, destruiu uma barreira de cimento, um poste de iluminação e atingiu a vítima”. A perna direita do atleta precisou ser amputada, e a esquerda recebeu próteses internas, o que limita seus movimentos.

Cleydson, que é filho da vereadora Débora Santana (PDT), de Salvador, foi preso em flagrante, mas teve a prisão convertida em liberdade no mesmo dia em que Emerson recebeu alta, após 30 dias internado. Ele responde ao processo em liberdade, sob medidas restritivas.