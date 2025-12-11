Motorista é liberado quatro dias após ser levado à força de casa

Darlan foi raptado, às 5h da manhã, da quinta-feira, 4 - Foto: Reprodução

Após quatro dias em poder de criminosos, o motorista Darlan Santana dos Santos, de 44 anos, foi liberado, na madrugada da segunda-feira, 8, às margens da BR-101, no bairro Itapuã, em Eunápolis, no sul do estado. Ele foi levado de sua residência, no bairro Pequi, na manhã do dia 4.

O carro dele foi encontrado queimado hora após o rapto | Foto: Reprodução

O carro dele, um Fiat Argo branco, foi encontrado incendiado no bairro Antares, momentos depois do rapto. No mesmo dia, a esposa de Darlan esteve na 1ª Delegacia Territorial e registrou ocorrência.

O caso é apurado pela Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime, nem quem são os autores.