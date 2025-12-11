Trator agrícola avaliado em R$ 295 mil é furtado em cidade baiana

Ao chegarem à fazenda, os policiais encontraram o trator em pleno funcionamento - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um trator agrícola avaliado em aproximadamente R$ 295 mil, que havia sido furtado no município de Inhambupe, foi recuperado pela Polícia Civil três dias após o crime. O equipamento foi localizado na manhã de quarta-feira, 10, em uma propriedade rural situada na zona rural de Rio Real, também no interior da Bahia.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia Territorial (DT) de Rio Real, os investigadores chegaram ao local após rastrear movimentações e denúncias que indicavam a presença do veículo na região. Ao chegarem à fazenda, os policiais encontraram o trator em pleno funcionamento, sendo utilizado para atividades agrícolas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alegações

O homem que estava na posse do equipamento afirmou:

ter comprado o trator por R$ 100 mil, valor muito abaixo do preço de mercado;

disse ainda que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto.

Apesar da alegação, ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo a polícia, o suspeito de ser o autor do furto não foi localizado até o momento e continua sendo procurado. A corporação trabalha para identificar possíveis envolvidos na negociação irregular, já que o valor pago pelo trator indica forte suspeita de receptação dolosa ou culposa.

O equipamento, pertencente a uma empresa sediada em Inhambupe, foi apreendido e levado para o pátio da DT de Rio Real. Antes de ser devolvido aos proprietários, o trator passará por perícia, que deve confirmar a identificação do veículo e verificar se houve adulteração em numerações ou peças.