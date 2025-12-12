Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem suspeito de executar professor na Bahia é preso em Goiás

O crime ocorreu em 2023, em Santa Maria da Vitória

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/12/2025 - 6:19 h
Ilustrativa
Ilustrativa -

Um líder de grupo criminoso investigado pelo homicídio do professor Diego Alves Mendes Queiroz, em Santa Maria da Vitória, na Bahia, foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira, 11. A captura ocorreu no município de Águas Lindas de Goiás, em ação conjunta com forças de segurança do Estado de Goiás.

De acordo com a PC, o investigado possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória e era considerado de alta periculosidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que ele integra um grupo criminoso com atuação no Oeste baiano e foi identificado como o executor do ataque que vitimou o professor Diego Queiroz, na madrugada de 5 de junho de 2023, no Centro, em Santa Maria da Vitória.

Na ocasião, a vítima foi morta a tiros durante uma emboscada em via pública. Uma segunda vítima também foi atingida durante o ataque, mas sobreviveu à tentativa de homicídio.

Leia Também:

Advogada é agredida e mantida em cárcere após término: "Queria me matar'
Motorista que atropelou atleta é liberado pela Justiça para viajar no natal e ano novo
Motorista é liberado quatro dias após ser levado à força de casa

"O inquérito conduzido pela Polícia Civil revelou que o crime foi motivado por disputas e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O suspeito ocupava posição de liderança dentro do grupo criminoso, desempenhando funções de comando e articulação do ataque", disse a Polícia em nota.

A prisão ocorreu após trabalho conjunto de inteligência entre as forças policiais da Bahia e de Goiás. O investigado foi localizado no setor Guaíra, em Águas Lindas, e abordado enquanto conduzia um veículo. Ele está à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

grupo criminoso HOMICÍDIO Polícia Civil prisão santa maria da vitória tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Ilustrativa
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Ilustrativa
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Ilustrativa
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x