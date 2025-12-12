Homem suspeito de executar professor na Bahia é preso em Goiás

Ilustrativa - Foto: Ascom-PCBA

Um líder de grupo criminoso investigado pelo homicídio do professor Diego Alves Mendes Queiroz, em Santa Maria da Vitória, na Bahia, foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira, 11. A captura ocorreu no município de Águas Lindas de Goiás, em ação conjunta com forças de segurança do Estado de Goiás.

De acordo com a PC, o investigado possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória e era considerado de alta periculosidade.

As investigações apontam que ele integra um grupo criminoso com atuação no Oeste baiano e foi identificado como o executor do ataque que vitimou o professor Diego Queiroz, na madrugada de 5 de junho de 2023, no Centro, em Santa Maria da Vitória.

Na ocasião, a vítima foi morta a tiros durante uma emboscada em via pública. Uma segunda vítima também foi atingida durante o ataque, mas sobreviveu à tentativa de homicídio.

"O inquérito conduzido pela Polícia Civil revelou que o crime foi motivado por disputas e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O suspeito ocupava posição de liderança dentro do grupo criminoso, desempenhando funções de comando e articulação do ataque", disse a Polícia em nota.

A prisão ocorreu após trabalho conjunto de inteligência entre as forças policiais da Bahia e de Goiás. O investigado foi localizado no setor Guaíra, em Águas Lindas, e abordado enquanto conduzia um veículo. Ele está à disposição da Justiça.