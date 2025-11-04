Criminosos do CV presos em operação comandam tráfico na Liberdade

Delegado Marcelo Calmon, diretor do DHPP - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O diretor adjunto do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP), Marcelo Calmon, deu detalhes da Operação Freedom deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (4) para desarticular o núcleo armado e financeiro do Comando Vermelho que atua na Bahia.

"Os 37 alvos alcançados nessa operação são advindos do tráfico de drogas da Liberdade, de áreas como Plano Inclinado, Beco do Sabão e Lapinha. Eles tinham atuação específica na Liberdade e às vezes tinham relações com outros bairros de Salvador. É um grupo criminoso que permeia diversos bairros da capital e do interior do estado. A liderança foi encontrada no Ceará, apesar de ser baiano, onde já está há algum tempo. Como ele chegou a um nível tal que não vem mais para Salvador, apenas em raras situações, organiza toda a parte financeira e logística da distribuição da droga à distância", explicou o delegado em entrevista ao A TARDE.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O delegado disse ainda que os alvos foram alcançados também nos bairros do Uruguai e Castelo Branco - este morava com a esposa por causa de atuação do tráfico de droga. "[...] Esse grupo criminoso que foi palco dessa operação que ficou alardeada semana passada é a mesma facção que vem aqui. Então, eles expressam esses mesmos expertise de fornecimento de drogas de armas de modos operandi de treinamento de traficantes para que eles importem de lá o mesmo modus operandi de dominação territorial usado no Rio de Janeiro", comentou.

Sobre a operação

Em Salvador, 33 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca. No município de Aratuípe, um alvo foi alcançado, e na cidade de Eusébio, no estado do Ceará, dois suspeitos foram presos. Durante a operação, um dos investigados, ainda não identificado formalmente, reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai, em Salvador, e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Além das prisões, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e bloqueadas 51 contas bancárias vinculadas ao grupo investigado. Foram apreendidas, armas, porções de maconha, crack e cocaína. Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e em outras cidades da Bahia. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.

A operação contou com o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O objetivo é enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o tráfico e os homicídios.