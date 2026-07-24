Dupla é presa suspeita de aplicar golpes do amor e das milhas em Salvador e RMS

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Dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira, 24, durante uma operação da Polícia Civil contra suspeitos de aplicar golpes por meio digital em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. Segundo as investigações, eles são envolvidos em diferentes modalidades de estelionato, como o golpe do amor, o golpe das milhas e o golpe do falso boleto.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados são alvos de inquéritos distintos e não possuem ligação entre si nem fazem parte da mesma organização criminosa.

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A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e faz parte de uma estratégia permanente de combate aos crimes patrimoniais praticados no ambiente digital.

Outras fraudes

Além dos golpes do amor, das milhas e do falso boleto, as investigações apuram outras fraudes cometidas por meio da internet com o objetivo de obter vantagem financeira de forma ilícita.

Segundo o coordenador de Operações do Deic, delegado Thiago Costa, a ofensiva busca intensificar o enfrentamento aos crimes de estelionato e retirar de circulação pessoas especializadas na aplicação desse tipo de golpe.

Após o cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.