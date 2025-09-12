Jogadores denunciam aliciamento e empresário vira alvo de operação

- Foto: Divulgação | MP-BA

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Salvador nesta sexta-feira, 12, por equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) em endereços ligados a um empresário investigado por tentativa de aliciamento de atletas do time paranaense Londrina Esporte Clube.

As diligências acontecem no âmbito da investigação do Núcleo Regional de Londrina do Gaeco do MP do Paraná, sobre tentativa de manipulação de resultados esportivos. Em Salvador, os mandados foram cumpridos com apoio do Comando de Policiamento em Missões Especiais da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Choque. No total, foram cumpridos seis mandados – os outros quatro na cidade catarinense de Itapema, pelo Gaeco do MP de Santa Catarina.

De acordo com Gaeco do Paraná, duas pessoas, entre elas o empresário, ofereceram a quantia de R$ 15 mil para, pelo menos, um jogador do time cometer uma falta em campo e receber cartão amarelo nos primeiros 27 minutos de uma partida contra o Maringá, pela Série C do Campeonato Brasileiro, realizada em Londrina no último dia 26 de abril. A oferta teria sido realizada horas antes do jogo.

As investigações se iniciaram após o time do Londrina relatar os fatos à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As informações foram enviadas à Delegacia de Polícia Federal de Londrina, que as encaminhou ao Gaeco, noticiando a tentativa de manipulação de resultados em competição esportiva. São apurados crimes que atentam contra a incerteza do resultado esportivo, previstos nos artigos 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte (14.587/2023).