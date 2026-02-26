POLÍCIA
Encontro marcado por app de relacionamento termina com prisão na Bahia
Adolescente com deficiência intelectual desapareceu após encontro
Por Victoria Isabel
Um adolescente de 16 anos, com deficiência intelectual, desapareceu depois de marcar encontro com um homem por meio de um aplicativo de relacionamento. A situação mobilizou a Polícia Civil, e o suspeito, de 25 anos, acabou preso em flagrante na terça-feira, 23, em Porto Seguro, na Bahia.
Segundo a mãe do jovem, ele saiu de casa, na cidade de Itabela, para se encontrar com o homem que conheceu no app. Assim que recebeu a informação, foram iniciadas as buscas, localizando ambos no município baiano.
O Indivíduo foi conduzido à delegacia e, durante o interrogatório, admitiu a prática do crime, que é tratado como estupro de vulnerável.
Já o adolescente foi acolhido, passou por exames periciais e recebeu atendimento especializado. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto o inquérito segue em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso.
A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento).
