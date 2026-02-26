Menu
POLÍCIA

Encontro marcado por app de relacionamento termina com prisão na Bahia

Adolescente com deficiência intelectual desapareceu após encontro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/02/2026 - 12:27 h

Crime ocorreu em Porto Seguro
Um adolescente de 16 anos, com deficiência intelectual, desapareceu depois de marcar encontro com um homem por meio de um aplicativo de relacionamento. A situação mobilizou a Polícia Civil, e o suspeito, de 25 anos, acabou preso em flagrante na terça-feira, 23, em Porto Seguro, na Bahia.

Segundo a mãe do jovem, ele saiu de casa, na cidade de Itabela, para se encontrar com o homem que conheceu no app. Assim que recebeu a informação, foram iniciadas as buscas, localizando ambos no município baiano.

O Indivíduo foi conduzido à delegacia e, durante o interrogatório, admitiu a prática do crime, que é tratado como estupro de vulnerável.

Já o adolescente foi acolhido, passou por exames periciais e recebeu atendimento especializado. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto o inquérito segue em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento).

