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POLÍCIA

Estudante armado invade escola e provoca massacre na Turquia

Caso é o segundo ataque em escola registrado em dois dias na Turquia

Luan Julião
Por

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Autor do ataque era estudante do ensino fundamental e morreu no local
Autor do ataque era estudante do ensino fundamental e morreu no local -

Um ataque armado dentro de uma escola na Turquia terminou com nove mortes e deixou outras 20 pessoas feridas nesta quarta-feira, 15, de acordo com autoridades do país.

Segundo o ministro do Interior turco, entre os mortos estão oito alunos. O autor dos disparos era um estudante do ensino fundamental que também morreu durante a ocorrência.

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As informações repassadas pelo governador indicam que o jovem cursava o oitavo ano e teria utilizado armas pertencentes ao pai, que foram levadas escondidas dentro de uma mochila.

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O ataque aconteceu em uma escola de ensino fundamental localizada na província de Kahramanmaras, no sul do país. Imagens divulgadas pela televisão mostram ambulâncias chegando ao local, enquanto a área era tomada por policiais e moradores no entorno do colégio.

O episódio ocorreu apenas um dia após outro caso semelhante na Turquia. Na terça-feira (14), um adolescente realizou um ataque em uma escola de ensino médio na província de Sanliurfa, deixando 16 feridos. Ainda assim, ataques desse tipo seguem sendo considerados incomuns no país.

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, confirmou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do ataque.

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Tags:

mundo turquia violência

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