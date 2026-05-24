Ex-candidato a vereador é preso por suspeita de estupro de vulnerável na Bahia

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Um ex-candidato a vereador de Conceição do Jacuípe, identificado como João Paulo Conceição dos Reis, foi preso na manhã deste domingo, 24, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele era considerado foragido da Justiça.

A prisão aconteceu na Rua Parque Ouro Verde, após compartilhamento de informações entre as agências de inteligência das forças de segurança. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Salvador.

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João Paulo disputou as eleições municipais de 2024, mas não conseguiu votos suficientes para assumir uma cadeira na Câmara Municipal, ficando como suplente de vereador.

A captura foi realizada por equipes das Polícias Civil e Técnica, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

O suspeito foi conduzido e apresentado no plantão da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.