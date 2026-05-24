Homem investigado por violência doméstica é preso em Camaçari

Um homem de 38 anos, investigado pelos crimes de ameaça, lesão corporal dolosa, dano e stalking (perseguição) no contexto da Lei Maria da Penha, foi preso neste sábado, 23, no bairro Mangabas, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As infrações penais foram praticadas contra a ex-companheira do suspeito.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) apontam que a vítima sofria agressões físicas e psicológicas recorrentes.

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Histórico de violência e ameaças de morte

De acordo com os relatos policiais, no dia 11 de maio deste ano, a mulher foi agredida fisicamente pelo investigado, que também fez ameaças de morte contra ela, contra os filhos do casal e contra si próprio. Familiares relataram ainda que o homem destruiu diversos objetos da residência da vítima e saiu armado à procura dela logo após o episódio.

Na ocasião, a mulher foi socorrida por um morador da região e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Cerco policial com tecnologia e inteligência

O suspeito foi localizado após um cerco estratégico realizado por equipes da Deam. Segundo a corporação, foram utilizadas ferramentas avançadas de inteligência policial e monitoramento aéreo com o suporte de um drone durante a abordagem.

O homem foi conduzido para a delegacia, onde teve o mandado de prisão preventiva formalmente cumprido. Ele passou pelos exames de lesões corporais de praxe e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Operação Escudo das Marias

A prisão integra a Operação Escudo das Marias, uma ação contínua da Polícia Civil da Bahia realizada por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). A iniciativa é voltada exclusivamente ao combate qualificado à violência doméstica, familiar e de gênero em todo o estado.