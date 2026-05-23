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Polícia prende mulheres investigadas por integrar organização criminosa

Trio foi preso em Serrinha, no interior da Bahia

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Operação ocorreu nesta sexta-feira, 22
Operação ocorreu nesta sexta-feira, 22 - Foto: Divulgação | Ascom PC

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 22, no âmbito da operação Asfixia, três mulheres investigadas por integrar uma organização criminosa, no bairro Cidade, em Serrinha, interior da Bahia.

Segundo informações da polícia, as mulheres tinham 24, 31 e 39 anos. Além da prisão do trio, um veículo avaliado em R$ 35 mil, adquirido com recursos do tráfico de drogas, foi 'sequestrado' durante a operação.

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De acordo com as investigações da 1ª Delegacia Territorial (Serrinha), o grupo possui uma estrutura de hierarquia, com funções divididas entre liderança, execução do tráfico, logística e núcleo financeiro.

Lavagem de dinheiro

Foi também identificado um núcleo de lavagem de dinheiro, que atuava com transferências bancárias via Pix, de forma fracionada, para dissimular a origem ilícita dos recursos do tráfico.

O trio foi apresentado na unidade policial, onde os mandados de prisão foram cumpridos pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Três ordens judiciais também foram cumpridas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana e Serrinha contra suspeitos de liderar a organização criminosa. Todos seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Asfixia foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha), com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sisal) e do Núcleo de Inteligência da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª Coorpin/Serrinha).

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Polícia Civil serrinha

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