POLÍCIA
EM FLAGRANTE

Falso policial é preso com carro de placa clonada em Lauro de Freitas

O falso policial foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar em um carro de placa clonada

Carla Melo

Por Carla Melo

26/11/2025 - 8:56 h | Atualizada em 26/11/2025 - 9:16
O veículo tinha placa clonada registrada em São Paulo
Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 25, após se passar por policial militar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O falso policial foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar quando trafegava pelo bairro de São Cristóvão em um veículo de placa clonada registrada em São Paulo. Ao se identificar, o suspeito apresentou uma carteira de PM falsificada.

Os agentes checaram o número da carteira de identificação e descobriram que se tratava de um documento falso.

Ele foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. O suspeito vai responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e uso de documento falso.

