Falso policial é preso com carro de placa clonada em Lauro de Freitas
O falso policial foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar em um carro de placa clonada
Por Carla Melo
Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 25, após se passar por policial militar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
O falso policial foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar quando trafegava pelo bairro de São Cristóvão em um veículo de placa clonada registrada em São Paulo. Ao se identificar, o suspeito apresentou uma carteira de PM falsificada.
Os agentes checaram o número da carteira de identificação e descobriram que se tratava de um documento falso.
Ele foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. O suspeito vai responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e uso de documento falso.
