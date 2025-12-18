Filho mata o pai após recusa de empréstimo de carro

- Foto: Reprodução

Um filho matou o pai, na terça-feira, 16, com um tiro de espingarda, após uma briga sobre empréstimo de carro. O crime aconteceu na zona rural do município de Breu Branco, no sudeste do Pará.

O autor do disparo, identificado como Raimundo Oliveira da Silva, de 50 anos, teria pedido à vítima para usar o veículo. Após a recusa, o pai, José Nunes da Silva, de 85 anos, saiu para trabalhar em uma chácara na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, o filho pegou a arma de fogo e perseguiu o pai até o trabalho. Chegando ao local, ele atirou na cabeça do idoso, que morreu no local.

Homem foi preso

Familiares e amigos ouviram o disparo e, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida. Eles conseguiram deter e amarrar o suspeito até a chegada da polícia. Após receber a denúncia, uma guarnição foi até o local e efetuou a prisão.

Raimundo confessou o crime e foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.



A arma utilizada no crime foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil.