Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Filho mata o pai após recusa de empréstimo de carro

Homem atirou no idoso com uma espingarda

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/12/2025 - 9:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Filho mata o pai após recusa de empréstimo de carro
-

Um filho matou o pai, na terça-feira, 16, com um tiro de espingarda, após uma briga sobre empréstimo de carro. O crime aconteceu na zona rural do município de Breu Branco, no sudeste do Pará.

O autor do disparo, identificado como Raimundo Oliveira da Silva, de 50 anos, teria pedido à vítima para usar o veículo. Após a recusa, o pai, José Nunes da Silva, de 85 anos, saiu para trabalhar em uma chácara na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Polícia Militar, o filho pegou a arma de fogo e perseguiu o pai até o trabalho. Chegando ao local, ele atirou na cabeça do idoso, que morreu no local.

Homem foi preso

Leia Também:

Mensagens mostram advogada do BDM ameaçando rivais: "começar a matar"
Pai e filho matam homem em briga por jogo e recebem 21 anos de pena
Mulher é condenada a 18 anos de prisão por matar namorado com pizza envenenada

Familiares e amigos ouviram o disparo e, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida. Eles conseguiram deter e amarrar o suspeito até a chegada da polícia. Após receber a denúncia, uma guarnição foi até o local e efetuou a prisão.

Raimundo confessou o crime e foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A arma utilizada no crime foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arma de fogo HOMICÍDIO Pará prisão em flagrante violência familiar zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

x