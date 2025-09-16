Funcionário de clínica é preso em Salvador após furtar 25 esmeraldas de paciente

O homem furtou 25 esmeraldas que foram recuperadas - Foto: Divulgação | PCBA

Um funcionário foi preso nesta segunda-feira, 15, após suspeita de ter furtado 25 pedras de esmeraldas de um paciente na clínica onde trabalhava, em Salvador. A vítima fazia um procedimento estético no momento do furto.

O mandado de prisão preventiva foi por diversos crimes, como calúnia, difamação, ameaça, perseguição e furto qualificado. No momento em que foi detido, o suspeito estava em uma pousada no Rio Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas as esmeraldas com o homem, além de equipamentos eletrônicos, entre outros objetos.

A ação foi conduzida por equipes do Serviço de Investigação da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. O homem foi levado para uma unidade policial, onde teve prisão decretada e foi encaminhado para Polinter, onde segue à disposição da Justiça.