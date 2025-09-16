PRISÃO PREVENTIVA
Funcionário de clínica é preso em Salvador após furtar 25 esmeraldas de paciente
A vítima fazia um procedimento estético no momento do furto
Por Redação
Um funcionário foi preso nesta segunda-feira, 15, após suspeita de ter furtado 25 pedras de esmeraldas de um paciente na clínica onde trabalhava, em Salvador. A vítima fazia um procedimento estético no momento do furto.
O mandado de prisão preventiva foi por diversos crimes, como calúnia, difamação, ameaça, perseguição e furto qualificado. No momento em que foi detido, o suspeito estava em uma pousada no Rio Vermelho.
De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas as esmeraldas com o homem, além de equipamentos eletrônicos, entre outros objetos.
A ação foi conduzida por equipes do Serviço de Investigação da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. O homem foi levado para uma unidade policial, onde teve prisão decretada e foi encaminhado para Polinter, onde segue à disposição da Justiça.
