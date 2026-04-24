Geovane Mascarenhas: PMs acusados de esquartejar jovem vão a Júri

- Foto: Redes sociais

Sete policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pela morte de Geovane Mascarenhas de Santana irão a júri popular na próxima segunda-feira, 27, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, 11 anos depois do crime.

Os acusados respondem por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também são réus por roubo qualificado e, com exceção de Jailson Gomes Oliveira, por ocultação de cadáver.

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Quem são os policiais?

Os policiais que irão a Júri são:

Cláudio Bonfim Borges;

Jesimiel da Silva Resende;

Daniel Pereira de Sousa Santos;

Alan Morais Galiza dos Santos;

Alex Santos Caetano;

Roberto dos Santos Oliveira;

Jailson Gomes Oliveira

Relembre o crime

De acordo com a denúncia do MP-BA, o crime ocorreu em 2 de agosto de 2014. Na ocasião, Geovane pilotava uma motocicleta quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Em seguida, foi colocado na viatura junto com o veículo e levado até a Rua Luiz Maria. Depois, os policiais seguiram para outro ponto, onde o jovem foi morto.

Ainda segundo o Ministério Público, após o assassinato, os agentes incendiaram o corpo da vítima na tentativa de ocultar o crime e abandonaram os restos mortais no Parque São Bartolomeu. A motocicleta e o celular de Geovane teriam sido levados pelos policiais.

Na denúncia, o MP-BA sustenta que os militares agiram de forma deliberada, escolhendo a vítima e impedindo qualquer possibilidade de defesa. O órgão afirma que Geovane foi surpreendido, detido sem justificativa legal e mantido sob custódia antes de ser executado.