Homem é preso suspeito de estuprar enteada no norte da Bahia

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva na sexta-feira, 17, contra um homem acusado de estuprar a enteada. A ordem judicial foi cumprida na cidade de Sento Sé, no norte da Bahia, menos de 48 horas após a unidade tomar conhecimento de que uma adolescente teria engravidado do padrasto após sofrer abuso sexual.

Um inquérito policial foi instaurado e após oitivas e exames periciais confirmaram a materialidade do crime. O abuso acontecia quando a adolescente ficava sozinha com o investigado.

Além do abuso, a vítima contou que foi ameaçada pelo padrasto para que não contasse aos familiares sobre o fato. O homem foi submetido aos exames de praxe, ficando à disposição da Justiça.