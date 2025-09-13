Homem estupra sobrinho com autismo e é preso em Camaçari

O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança) - Foto: Divulgação Ascom-PCBA

Um homem de 52 anos foi preso na sexta-feira, 12, por estupro de vulnerável contra o sobrinho, um adolescente com autismo, em Camaçari. O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança) e conduzido à delegacia. No momento da prisão, foi apreendido um celular, que será submetido à perícia para aprofundar as investigações.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Polícia informou que outras informações do caso não foram divulgadas devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)