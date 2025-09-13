Menu
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Homem estupra sobrinho com autismo e é preso em Camaçari

O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança)

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 17:11 h
O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança)
O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança) -

Um homem de 52 anos foi preso na sexta-feira, 12, por estupro de vulnerável contra o sobrinho, um adolescente com autismo, em Camaçari. O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

O suspeito foi localizado por equipes da 18ª DT no bairro Phoc I (Nova Aliança) e conduzido à delegacia. No momento da prisão, foi apreendido um celular, que será submetido à perícia para aprofundar as investigações.

Leia Também:

Carro de desaparecidos após cobrança de dívida é encontrado enterrado
Motorista por app sofre emboscada no bambuzal do aeroporto de Salvador

O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Polícia informou que outras informações do caso não foram divulgadas devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Bahia camaçari estupro de vulnerável Polícia

