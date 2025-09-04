Influencer do tráfico, 'Barbiezinha de Bangu' é presa após 4 anos

Graziele ostentava armas em suas redes sociais - Foto: Reprodução

Depois de quatro anos sendo procurada, Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos, popularmente conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, foi presa nesta terça-feira, 2, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Graziele era procurada pelo crime de tráfico de drogas, e, de acordo com as investigações, durante o período em que esteve foragida, ela usava as redes sociais para publicar vídeos e fotos exibindo armas de fogo e fazendo provocações às autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu aos investigadores rastrear a rotina de Graziele e localizar seu paradeiro.

Ela foi levada para a delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe, e seguirá à disposição da Justiça.