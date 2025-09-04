Menu
POLÍCIA
RIO DE JANEIRO

Influencer do tráfico, 'Barbiezinha de Bangu' é presa após 4 anos

Graziele era procurada pelo crime de tráfico de drogas junto ao companheiro

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 11:12 h
Graziele ostentava armas em suas redes sociais
Graziele ostentava armas em suas redes sociais

Depois de quatro anos sendo procurada, Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos, popularmente conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, foi presa nesta terça-feira, 2, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Graziele era procurada pelo crime de tráfico de drogas, e, de acordo com as investigações, durante o período em que esteve foragida, ela usava as redes sociais para publicar vídeos e fotos exibindo armas de fogo e fazendo provocações às autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu aos investigadores rastrear a rotina de Graziele e localizar seu paradeiro.

Ela foi levada para a delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe, e seguirá à disposição da Justiça.

