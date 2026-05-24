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FEMINICÍDIO

Jovem é encontrada morta em estrada após ser retirada à força de casa na Bahia

Vítima foi identificada como Yasmim da Silva Santos, de 25 anos

Victoria Isabel
Por
Yasmim da Silva Santos
Yasmim da Silva Santos - Foto: Reprodução

Uma jovem de 25 anos foi vítima de feminicídio na madrugada deste domingo, 24, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Yasmim da Silva Santos.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, ela teria sido retirada da casa de um familiar pelo companheiro e, pouco depois, encontrada morta em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro.

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O corpo apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) do município.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 78ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa caída ao solo sem sinais vitais.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

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A Polícia Civil informou que guias para perícia e remoção foram expedidas e que diligências estão em andamento para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

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