Guarda municipal morre esfaqueado ao tentar defender amigo na Bahia

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Um guarda civil municipal de Arataca morreu após ser esfaqueado ao tentar defender um amigo durante uma briga em um bar na cidade de Jussari, no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 22.

A vítima foi identificada como Varlei Santos Almeida, de 35 anos. Segundo informações da TV Santa Cruz, ele estava de folga quando tentou intervir na confusão, que envolvia pessoas conhecidas, e acabou atingido com uma facada no peito.

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Varlei chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O amigo do guarda municipal também foi esfaqueado durante a briga e precisou ser encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar da Bahia.

Em nota, a Prefeitura de Arataca lamentou a morte do servidor e destacou que Varlei era conhecido pela dedicação e disposição em ajudar a população. O corpo dele foi sepultado na manhã deste domingo, 24, no município.