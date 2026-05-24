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Guarda municipal morre esfaqueado ao tentar defender amigo na Bahia

Vítima foi identificada como Varlei Santos Almeida, de 35 anos

Victoria Isabel
Por
Varlei Santos, de 35 anos, foi morreu após ser esfaqueado
Varlei Santos, de 35 anos, foi morreu após ser esfaqueado - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um guarda civil municipal de Arataca morreu após ser esfaqueado ao tentar defender um amigo durante uma briga em um bar na cidade de Jussari, no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 22.

A vítima foi identificada como Varlei Santos Almeida, de 35 anos. Segundo informações da TV Santa Cruz, ele estava de folga quando tentou intervir na confusão, que envolvia pessoas conhecidas, e acabou atingido com uma facada no peito.

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Varlei chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O amigo do guarda municipal também foi esfaqueado durante a briga e precisou ser encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar da Bahia.

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Em nota, a Prefeitura de Arataca lamentou a morte do servidor e destacou que Varlei era conhecido pela dedicação e disposição em ajudar a população. O corpo dele foi sepultado na manhã deste domingo, 24, no município.

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guarda municipal Jussari sul da bahia

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