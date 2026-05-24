Máquina contadora e R$ 50 mil são encontrados em nome de Deolane

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O caso da operação que resultou na prisão da advogada e influencer Deolane Bezerra, que aconteceu na última quinta-feira, 21, ganhou um novo capítulo após a Polícia Civil de São Paulo localizar uma máquina de contar cédulas e uma caixa contendo cerca de R$ 50 mil em espécie cuja tampa estava gravada com "Dra Deolane".

Os itens foram encontrados na casa de Everton de Souza, conhecido como “Player”, enquanto a coorporação cumpria mandados de busca e apreensão em desdobramentos da Operação Vérnix

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A operação, deflagrada na última quinta-feira, 21, resultou na prisão preventiva da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, investigada por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro atrelado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A defesa de Deolane Bezerra refuta as acusações e reitera que ela é inocente. Após passar pelos trâmites legais da prisão, a advogada foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, localizada no interior do estado de São Paulo.

Suspeito atuava como intermediário financeiro da cúpula

De acordo com o inquérito que embasa a Operação Vérnix, “Player” mantinha “estreitas ligações” com Deolane e atuava ativamente como intermediário financeiro entre lideranças da cúpula do PCC.

Entre os contatos figuravam Marco Willians Herbas Camacho, o "Marcola", Alejandro Camacho Júnior e Ciro César Lemos, apontado pelas autoridades como o gestor operacional do grupo.

As investigações revelam que Ciro administrava uma empresa de transportes de fachada, cujo propósito único era dissimular e movimentar os recursos financeiros do esquema ilícito.

Dinheiro estava guardado na cozinha

Os agentes civis localizaram a caixa com o dinheiro na cozinha da residência de “Player”, posicionada sobre uma bancada de mármore próxima ao fogão. As notas de real estavam organizadas em maços e presas por elásticos de borracha.

Na tampa do objeto, além da inscrição manual “dra Deolane”, havia o desenho de uma balança — símbolo universal da Justiça — e a frase icônica: “o justo não se justifica”.]

Máquina de dinheiro e dinheiro em nome de Deolane

Ao lado do montante, a equipe policial apreendeu a máquina contadora de cédulas. Embora “Player” não estivesse no imóvel no momento exato das buscas, ele foi localizado e preso pelas equipes em uma ação desdobrada logo em seguida.

O material probatório inclui, ainda, mensagens interceptadas no telefone celular de Ciro César Lemos. Os diálogos indicam que ele recebia orientações diretas de “Player” sobre a logística de distribuição do dinheiro entre os integrantes da facção, incluindo coordenadas para o fracionamento e depósito dos valores em diversas contas bancárias.