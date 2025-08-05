Líder do Bonde do Ajeita seria o destinatário dos celulares levados por major

Complexo Penitenciário de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

O caso do major da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), preso em flagrante por tentar inserir aparelhos celulares e outros itens proibidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, ganhou um novo e preocupante desdobramento. Informações obtidas com exclusividade pela reportagem do Portal A TARDE revelam que o destinatário dos materiais seria Fábio Rocha de Lima, interno do sistema prisional baiano e apontado como peça-chave na facção criminosa Bonde do Ajeita (BDA), diretamente ligada ao Comando Vermelho (CV). A equipe de reportagem teve acesso aos autos do processo.

A mulher envolvida na ação com o oficial, flagrada com os itens escondidos em sua bolsa, é tia de Fábio, que cumpre prisão na Cadeia Pública de Salvador. Ele teve a detenção decretada em abril de 2024 e os mandados foram cumpridos no dia 6 de julho do mesmo ano. Informações obtidas com exclusividade confirmam que Fábio não apenas integra a facção como atua na lavagem de dinheiro, na negociação de bens de alto valor e no comando de operadores do tráfico de drogas.

Além disso, Fábio é diretamente subordinado a Washington David Santos da Silva, o "Boca Mole", apontado como o principal líder do BDA em solo baiano. Segundo apuração da reportagem, ambos exercem funções de liderança dentro da organização, o que reforça a possibilidade que a ação do major não se deu de forma isolada, mas dentro de uma estrutura articulada do crime organizado.

Relembre o caso

O oficial identificado como Almir Filho, lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD) e vinculado à Coordenação de Planejamento Operacional, foi preso no início da tarde da última segunda-feira, 4, após ser flagrado tentando inserir uma sacola com materiais proibidos na bolsa da visitante, já dentro das dependências do complexo prisional. A mulher havia passado normalmente pela revista padrão, mas foi abordada novamente após comportamento suspeito em área de acesso restrito.

Dentro da sacola foram encontrados dois celulares, dois carregadores, um fone de ouvido, um chip de telefonia e um sachê com comprimidos, cujo conteúdo ainda está sob análise.

A ação mobilizou a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento do Sistema Prisional (CMASP), o Superintendente de Gestão Prisional, o Diretor-Geral do Sistema Prisional e o Grupo Operacional Prisional, que acompanharam a prisão em flagrante.

Exoneração e investigação

Logo após o flagrante, o major foi conduzido à Corregedoria da Polícia Militar, onde foi autuado. Nesta terça-feira, 5, a exoneração do oficial foi publicada no Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, quem ocupa a posição de Almir é a Major QOPM Gisele Dantas de Souza.

Medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5 | Foto: Reprodução/Diário Oficial

Em nota, a Polícia Militar informou que um oficial da corporação foi conduzido à Corregedoria nesta segunda-feira, 4, acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Salvador.



Na Corregedoria, o oficial foi autuado em flagrante e permanecerá custodiado na Coordenação de Custódia Provisória (CCP), enquanto são adotadas as medidas legais cabíveis.

Além disso, a PMBA reafirma seu compromisso com a transparência, a disciplina e a ética, assegurando que todos os procedimentos serão conduzidos com a seriedade e imparcialidade que o caso requer.

As investigações continuam para apurar o grau de envolvimento do major com a facção criminosa.

