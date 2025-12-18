POLÍCIA
Mãe é presa por suspeita de matar filha de 1 ano a facadas
Mulher responderá por homicídio qualificado
Por Luiza Nascimento
Uma mulher de 32 anos foi presa, nesta quarta-feira, 17, por suspeita de matar a própria filha, de um anos e seis meses. O crime aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.
A criança foi levada a um hospital da região, há sem vida. A vítima tinha diversos ferimentos pelo corpo, inclusive na cervical. Diante das evidências, a mulher foi presa ainda na unidade de saúde.
Ela foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. A polícia segue investigando o caso.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Ceará(PC-CE). Também participaram da ação equipes da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do estado (PM-CE).
Crianças vítimas de homicídio
Segundo o Atlas da Violência 2025, entre 2013 e 2023, 2.124 crianças de 0 a 4 anos foram vítimas de homicídio.
No período, 6.480 crianças entre 5 e 14 anos e 90.399 adolescentes entre 15 e 19 anos foram mortos.
