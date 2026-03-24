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POLÍCIA

Major da PM baleada por soldado dentro de unidade foi atingida no rosto

Caso ocorreu na Vila Militar do Centro Administrativo da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/03/2026 - 7:06 h

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Caroline e Beatriz ficaram feridas
Caroline e Beatriz ficaram feridas -

A major da Polícia Militar, baleada nesta segunda-feira, 23, pela soldado Beatriz Ferreira Soares da Silva Andrade passará por um cirurgia na boca após ser ferida por um tiro na região do rosto. A policial, identificada como Caroline Ferreira Souza, foi atingida na Vila Militar do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Após o crime, elas foram levadas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). À noite, a major foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde será operada. Ambas têm o quadro de saúde considerado estável e não correm risco de morte.

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Ao Portal MASSA!, fontes afirmaram que a soldado da Cordoint teria tido um surto e atirado pelo menos duas vezes contra a oficial Caroline. Durante a confusão, um terceiro policial tentou conter a autora dos disparos e ela também acabou sendo atingida no tórax e no ombro.

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Ainda segundo as fontes, a PFEM teria concluído recentemente o CFO, mas vinha enfrentando perseguições internas e planejava pedir desligamento da corporação. Beatriz é mãe de uma criança pequena com autismo.

O MASSA! também entrou em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o caso, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

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