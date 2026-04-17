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POLÍCIA

Menina de 11 anos é morta a tiros enquanto brincava na porta de casa na Bahia

Menina brincava com outras crianças quando foi surpreendida por tiros em área residencial

Luan Julião
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Polícia apura autoria e motivação após ataque que deixou criança morta no interior da Bahia
Polícia apura autoria e motivação após ataque que deixou criança morta no interior da Bahia -

O que era uma tarde comum de brincadeiras terminou em tragédia em Feira de Santana. Uma menina de 11 anos foi assassinada a tiros na porta de casa, na noite de quinta-feira, 16. O crime foi registrado no bairro Tomba, em uma vila residencial localizada na Rua Ricardo Santa Bárbara, por volta das 18h47.

Criança foi surpreendida durante brincadeira

Jennifer Laís Santana de Jesus estava em uma vila de residências, na Rua Ricardo Santa Bárbara, acompanhada da irmã e de outras crianças, quando o crime aconteceu, por volta das 18h47. A dinâmica do caso começou a se desenhar a partir do relato da mãe à polícia.

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Segundo ela, a filha brincava na área comum quando decidiu entrar por alguns instantes na residência. Pouco depois, uma sequência de disparos interrompeu a rotina do local. Ao sair novamente, a mulher encontrou a criança já caída no chão, enquanto as demais corriam em desespero para dentro das casas.

Suspeitos fugiram de bicicleta

Informações preliminares apontam que pelo menos dois homens estavam nas imediações no momento dos tiros. Um deles foi visto deixando o local de bicicleta logo após o crime. Outro suspeito também teria sido visto circulando na região, utilizando o mesmo meio de transporte.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica apenas confirmou o óbito ainda no local.

Polícia investiga motivação

A polícia informou que não havia adultos acompanhando as crianças no instante do ataque. Familiares afirmaram que Jennifer não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas, mas relataram a existência de conflitos recentes com vizinhas, incluindo possíveis ameaças.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana ficará responsável pela investigação, que busca esclarecer a motivação e identificar os autores do crime. O corpo da menina foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necropsia.

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Tags:

Bahia crime feira de santana Polícia

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