Saiba motivo que levou ex-policial morto em Salvador à expulsão da PM

Uibirá de Cerqueira - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17, foi demitido da Polícia Militar em 2020.

Ao portal A TARDE, a PM informou que a exoneração ocorreu em 10 de julho daquele ano, devido à constatação de irregularidade na documentação apresentada à época do ingresso no Curso de Formação.

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De acordo com a informação obtida pela reportagem, o comprovante de escolaridade apresentado por Ubirá, não tinha autenticidade.

"Diante disso, foi anulada a matrícula no curso, com efeitos retroativos, resultando no desligamento do então policial das fileiras da Corporação", disse a PM.

Morte de Uibirá

O ex-policial foi morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17.

Ele possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e asuspeita é de que atuava como chefe de milícia. Segundo informações preliminares, o ex-agente teria sido expulso da corporação após atirar em um colega de farda, o que não foi confirmado oficialmente pela polícia.

Ex-PM executou homem em Pernambuco

Ubirá participou da execução de Tadeu Rubmar da Silva Alves, de 40 anos. O crime, que teve grande repercussão na época, aconteceu em 8 de outubro de 2021, em Petrolina, cidade de Pernambuco que faz divisa com a Bahia.

Ele agiu ao lado do então PM Jackson Rodrigues (que posteriormente foi exonerado). Ambos foram presos em Feira de Santana horas após o crime com uma mulher, que estava em em carro com os suspeitos.

Fotos de | Foto: Luiza Nascimento

| Foto: Luiza Nascimento

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Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Luiza Nascimento

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Luiza Nascimento

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Luiza Nascimento

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Luiza Nascimento

Baleado em 2018

Uibirá de Cerqueira Barbosa foi baleado em fevereiro de 2018, na época em que era soldado. O caso ocorreu durante um assalto no bairro de Brotas, em Salvador, quando criminosos reconheceram o então agente de segurança da Base Comunitária do Nordeste de Amaralina, que estava de folga.

O homem estava com dois amigos quando foi abordado por cinco homens. Ele chegou a ficar internado da UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por tratamento e se recuperou.