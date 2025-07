Mulher é acusada de torturar e matar o próprio filho de 2 anos

Laudo preliminar apontou diversas lesões em diferentes partes do corpo da criança - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um crime brutal chocou o município de Curionópolis, no sudeste do Pará. Davi Feitosa Araújo, uma criança de apenas dois anos, foi encontrado morto com sinais evidentes de agressão na última segunda-feira, 21. A principal suspeita do crime é a própria mãe da vítima, Kellem Cristina Conceição Feitosa, que foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, Kellem acionou a Polícia Militar informando que o filho havia passado mal e desmaiado após tomar um medicamento. A versão, no entanto, logo entrou em contradição com os vestígios encontrados no corpo do menino. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até a residência da família, mas Davi já estava sem vida.

O laudo preliminar apontou diversas lesões em diferentes partes do corpo da criança, incluindo marcas compatíveis com tortura, cortes profundos na região da boca e o pescoço quebrado, sinais que indicam uma morte violenta.

Diante das evidências, Kellem foi autuada e encaminhada à audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva mantida. Ela foi transferida para o presídio feminino de Marabá, enquanto o corpo de Davi foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas para exames complementares, que devem atestar a causa definitiva da morte.

O enterro do menino ocorreu na terça-feira, 22, no cemitério municipal de Curionópolis. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.