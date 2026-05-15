INVESTIGAÇÃO
Mulher é encontrada morta em assento de ônibus durante viagem
Vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria
Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual durante uma fiscalização policial realizada na manhã desta sexta-feira, 15, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.
A vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria, natural de Edéia. Ela viajava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Goiânia, em um percurso de aproximadamente 1.374 quilômetros.
Segundo informações da TV TEM, policiais perceberam que a passageira não reagia aos chamados durante a inspeção no coletivo. Ao verificarem a situação, constataram que ela já não apresentava sinais vitais.
Passageiros relataram à polícia que acreditavam que a mulher estivesse apenas dormindo durante a viagem.
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Samu acionado
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames para identificar a causa da morte.
Em nota, a empresa RodeRotas lamentou o ocorrido e informou que o ônibus deixou Foz do Iguaçu às 17h de quinta-feira, 14. A companhia afirmou ainda que acionou imediatamente os serviços de emergência após a constatação do caso e prestou apoio às autoridades.
A empresa informou também que acompanha a ocorrência e mantém contato com os familiares da passageira para oferecer suporte neste momento.
As causas da morte ainda são desconhecidas.