Mulher é encontrada morta em assento de ônibus durante viagem

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- Foto: Arquivo pessoal

Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual durante uma fiscalização policial realizada na manhã desta sexta-feira, 15, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

A vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria, natural de Edéia. Ela viajava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Goiânia, em um percurso de aproximadamente 1.374 quilômetros.

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Segundo informações da TV TEM, policiais perceberam que a passageira não reagia aos chamados durante a inspeção no coletivo. Ao verificarem a situação, constataram que ela já não apresentava sinais vitais.

Passageiros relataram à polícia que acreditavam que a mulher estivesse apenas dormindo durante a viagem.

Samu acionado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames para identificar a causa da morte.

Em nota, a empresa RodeRotas lamentou o ocorrido e informou que o ônibus deixou Foz do Iguaçu às 17h de quinta-feira, 14. A companhia afirmou ainda que acionou imediatamente os serviços de emergência após a constatação do caso e prestou apoio às autoridades.

A empresa informou também que acompanha a ocorrência e mantém contato com os familiares da passageira para oferecer suporte neste momento.

As causas da morte ainda são desconhecidas.