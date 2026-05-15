Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta em assento de ônibus durante viagem

Vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é encontrada morta em assento de ônibus durante viagem
-

Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual durante uma fiscalização policial realizada na manhã desta sexta-feira, 15, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

A vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria, natural de Edéia. Ela viajava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Goiânia, em um percurso de aproximadamente 1.374 quilômetros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da TV TEM, policiais perceberam que a passageira não reagia aos chamados durante a inspeção no coletivo. Ao verificarem a situação, constataram que ela já não apresentava sinais vitais.

Passageiros relataram à polícia que acreditavam que a mulher estivesse apenas dormindo durante a viagem.

Leia Também:

FLAGRANTE

PRF apreende canetas emagrecedoras, anabolizantes e eletrônicos em carro na Bahia
PRF apreende canetas emagrecedoras, anabolizantes e eletrônicos em carro na Bahia imagem

SEGURANÇA PÚBLICA

Justiça determina aumento de policiais penais em presídio de Salvador
Justiça determina aumento de policiais penais em presídio de Salvador imagem

INVESTIGAÇÃO

Eduardo Bolsonaro atuou como produtor de filme sobre o pai, diz jornal
Eduardo Bolsonaro atuou como produtor de filme sobre o pai, diz jornal imagem

Samu acionado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames para identificar a causa da morte.

Em nota, a empresa RodeRotas lamentou o ocorrido e informou que o ônibus deixou Foz do Iguaçu às 17h de quinta-feira, 14. A companhia afirmou ainda que acionou imediatamente os serviços de emergência após a constatação do caso e prestou apoio às autoridades.

A empresa informou também que acompanha a ocorrência e mantém contato com os familiares da passageira para oferecer suporte neste momento.

As causas da morte ainda são desconhecidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Idosa morta samu

Relacionadas

Mais lidas