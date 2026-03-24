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TRAGÉDIA FAMILIAR

Mulher é presa após matar irmã que ajudava nos cuidados da família na RMS

Vítima foi identificada como Nilde de Jesus de Souza

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/03/2026 - 20:02 h

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Suspeita que as irmãs tenha entrado em conflito familiar
Suspeita que as irmãs tenha entrado em conflito familiar -

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante suspeita de matar a própria irmã, na tarde desta terça-feira, 24, no bairro Dom Avelar, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima foi identificada como Nilde de Jesus de Souza, também de 44 anos. Segundo informações iniciais, ela foi encontrada sem vida dentro da casa onde a suspeita mora.

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De acordo com relatos de moradores, Nilde teria ido até o imóvel para entregar um medicamento à irmã, quando ocorreu a agressão. Porém, a informação ainda não foi confirmada pea polícia.

A Polícia Civil informou que o corpo apresentava ferimentos compatíveis com o uso de objeto perfurocortante. Há suspeita de que a mulher que cometeu crime, tem problemas psicológicos.

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Investigação

Após o ocorrido, a suspeita foi contida por pessoas da região até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ela foi encaminhada para a 20ª Delegacia Territorial de Candeias.

O caso está sob investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Candeias), que realizou a autuação em flagrante.

"Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e testemunhas já começaram a ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime", diz a PC em nota.

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Tags:

candeias HOMICÍDIO irmã

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