Sara Freitas: juiz pede que presentes deixem sala onde acontece julgamento

- Foto: Silvânia Nascimento / Grupo A TARDE

Poucas horas após a defesa de Ederlan Mariano, apontado como mandante da morte da cantora Sara Freitas, solicitar que a filha do ex-casal preste um novo depoimento, o juiz Bernardo Mario Dantas pediu que os presentes no julgamento, que acontece nesta terça-feira, 24, deixassem a sala temporariamente.

A decisão foi tomada para que um vídeo, que consta o depoimento da garota - gravado meses após o crime -, possa ser reproduzido e analisado, mais uma vez, pelas partes. A exibição, entretanto, ocorre de maneira restrita ao conselho do júri.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os demais presentes, a exemplo de familiares, estagiários de direito, imprensa e outros, precisaram deixar o ambiente. Equipes do Batalhão de Guardas da Polícia Militar - uma das unidades responsáveis por garantir a segurança do local - foram autorizadas a permanecerem no espaço.

Vídeo

A reprodução do vídeo ocorre depois da defesa de Ederlan requerer, na tarde desta terça-feira (24), novas oitivas de Esmeralda Bastos, 14 anos, e ter o e pedido negado pelo juiz. A Justiça, assim como o Ministério Público, defende que a garota não seja mais expostas a depoimentos sobre o crime.

"Essa questão já foi decidida por mais de três vezes durante o trâmite processual. Já ouve deferimento desse pedido. O MP, depois da investigação da Polícia Civil, identificou o genitor da adolescente como um dos envolvidos na prática do crime. A legislação impede isso, os senhores sabem disso", explicou a promotora ao fazer referência à Lei nº 13.431/2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.