CRIME
Mulher é salva de tentativa de abuso sexual por estudantes
A vítima foi abordada pelo abusador no caminho de volta para casa
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher foi salva por um grupo de estudantes na última segunda-feira, 10. A jovem, de 18 anos, sofreu uma tentativa de abuso sexual na Vila Nova Curuçá, zona leste da grande São Paulo.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava caminhando sozinha na rua, quando foi abordada pelo suspeito e teve seu braço puxando, gritando por socorro logo seguida.
Leia Também:
Os oficiais também alegaram que a menina foi salva por um grupo de cinco estudantes, que estavam voltando do colégio quando viram a situação e conseguiram intervir, colocando o abusador para correr.
Apesar da tentativa de fuga, o homem foi encontrado pelos policiais e foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. Ele foi conduzido ao 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista, após ser reconhecido pela vítima.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes