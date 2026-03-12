Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Mulher é salva de tentativa de abuso sexual por estudantes

A vítima foi abordada pelo abusador no caminho de volta para casa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 14:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A ação foi registrada por uma câmera de segurança
A ação foi registrada por uma câmera de segurança -

Uma mulher foi salva por um grupo de estudantes na última segunda-feira, 10. A jovem, de 18 anos, sofreu uma tentativa de abuso sexual na Vila Nova Curuçá, zona leste da grande São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava caminhando sozinha na rua, quando foi abordada pelo suspeito e teve seu braço puxando, gritando por socorro logo seguida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Adolescente é baleada no rosto por amigo dentro de casa em Salvador
Mulher é indenizada por ser chamada de "velha" por gerente e colega
Tráfico internacional de animais em extinção é investigado na Bahia

Os oficiais também alegaram que a menina foi salva por um grupo de cinco estudantes, que estavam voltando do colégio quando viram a situação e conseguiram intervir, colocando o abusador para correr.

Apesar da tentativa de fuga, o homem foi encontrado pelos policiais e foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. Ele foi conduzido ao 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista, após ser reconhecido pela vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual Polícia São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A ação foi registrada por uma câmera de segurança
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

A ação foi registrada por uma câmera de segurança
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

A ação foi registrada por uma câmera de segurança
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

A ação foi registrada por uma câmera de segurança
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x