Mulher é salva de tentativa de abuso sexual por estudantes

A ação foi registrada por uma câmera de segurança - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma mulher foi salva por um grupo de estudantes na última segunda-feira, 10. A jovem, de 18 anos, sofreu uma tentativa de abuso sexual na Vila Nova Curuçá, zona leste da grande São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava caminhando sozinha na rua, quando foi abordada pelo suspeito e teve seu braço puxando, gritando por socorro logo seguida.

Os oficiais também alegaram que a menina foi salva por um grupo de cinco estudantes, que estavam voltando do colégio quando viram a situação e conseguiram intervir, colocando o abusador para correr.

Apesar da tentativa de fuga, o homem foi encontrado pelos policiais e foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. Ele foi conduzido ao 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista, após ser reconhecido pela vítima.