JUSTIÇA

Mulher é indenizada por ser chamada de "velha" por gerente e colega

A Justiça entendeu que o caso configura-se como assédio moral

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/03/2026 - 11:45 h

Uma assistente financeira será indenizada por assédio moral após ter sido chamada de "velha" pela gerente e por uma colega de trabalho no escritório de contabilidade em que trabalhaba em Goiânia, capital de Goiás.

A Justiça do Trabalho local também determinou que ela receba as verbas trabalhistas rescisórias de rescisão indireta do contrato de trabalho.

Clebya Aparecida Ribeiro de Oliveira, que hoje tem 44 anos, trabalhou na empresa de abril a outubro de 2024. Ela era chamada de "véia" pela colega. Além disso, a gerente realizou um comentário discriminatório, afirmando que o escritório "não deveria contratar gente velha".

Em depoimento, a reclamante relatou que o tratamento a deixava constrangida e deprimida, a ponto de chorar no local de trabalho.

Uma testemunha que trabalhava no local disse à Justiça que apenas Clebya era tratada por apelido.

Qual valor Clebya vai receber?

Em outubro de 2025, a juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia havia decidido pela condenação da empresa no valor de R$ 3 mil.

No entanto, os desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região confirmaram a condenação, mas reduziram a quantia para R$ 1,5 mil.

Assim, Clebya receberá:

  • R$ 1.500 por danos morais;
  • aviso prévio indenizado;
  • férias proporcionais;
  • 13º salário considerando o aviso prévio;
  • multa de 40% sobre o total dos depósitos no FGTS.

assédio moral goiânia Goiás indenização justiça

x