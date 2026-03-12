Adolescente é baleada no rosto por amigo dentro de casa em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Uma adolescente de 17 anos foi baleada no rosto na madrugada desta quinta-feira, 12, dentro de uma casa na rua Nossa Senhora das Dores, no bairro Marechal Rondon, em Salvador.

Informações iniciais apontam que um amigo teria realizado o disparo. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar trata o caso como "tentativa de homicídio".

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. O estado de saúde da jovem não foi divulgado.

Não há informações sobre o suspeito. Diligências e oitivas estão sendo realizadas, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando o caso.

Caso semelhante: adolescente é morta após ter caso invadida em Salvador

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros dentro de uma residência no bairro de São Marcos, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 11. A vítima foi identificada como Beatriz Caroline Bispo dos Santos.

De acordo com informações da Polícia Civil, três homens invadiram o imóvel onde a jovem estava, na casa de familiares, e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. Beatriz foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Treze adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2026

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, 13 adolescentes já foram baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) em 2026. Destes, 12 morreram.