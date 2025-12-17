OPERAÇÃO BLAST
Pesca com explosivos na Baía de Todos-os-Santos é alvo de operação
Suspeitos utilizavam os dispositivos ilegalmente, causando riscos a banhistas
Por Luiza Nascimento
A prática de pescaria utilizando explosivos, na Baía de Todos os Santos, foi alvo da Operação Blast, da Polícia Federal da Bahia, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 17. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, na região de Salinas da Margarida.
Durante a investigação, a equipe identificou que os suspeitos utilizam ilicitamente explosivos na pesca marítima, causando a destruição do ecossistema aquático, danificando residências e causando riscos a banhistas e mergulhadores.
Além disso, a prática ilegal prejudica a atividade pesqueira artesanal, devido à interrupção do desenvolvimento do ciclo de vida da fauna marinha.
Leia Também:
A operação conta com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa/PM-BA).
Penas podem chegar a 11 anos
Os investigados irão responder pelo crime de posse ilícita de artefatos explosivos e crime de pesca mediante a sua utilização.
As penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes