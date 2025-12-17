Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO BLAST

Pesca com explosivos na Baía de Todos-os-Santos é alvo de operação

Suspeitos utilizavam os dispositivos ilegalmente, causando riscos a banhistas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 9:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Pesca com explosivos na Baía de Todos-os-Santos é alvo de operação
-

A prática de pescaria utilizando explosivos, na Baía de Todos os Santos, foi alvo da Operação Blast, da Polícia Federal da Bahia, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 17. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, na região de Salinas da Margarida.

Durante a investigação, a equipe identificou que os suspeitos utilizam ilicitamente explosivos na pesca marítima, causando a destruição do ecossistema aquático, danificando residências e causando riscos a banhistas e mergulhadores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a prática ilegal prejudica a atividade pesqueira artesanal, devido à interrupção do desenvolvimento do ciclo de vida da fauna marinha.

Leia Também:

Criança e jovem morrem afogados durante pesca em lago na Bahia
“Petrobras e Bravo Energia precisam indenizar pescadores", diz Deyvid Bacelar
Tarifaço zero favorece agro, mas deixa indústria e pescados de fora

A operação conta com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa/PM-BA).

Penas podem chegar a 11 anos

Os investigados irão responder pelo crime de posse ilícita de artefatos explosivos e crime de pesca mediante a sua utilização.

As penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baía de todos-os-santos ecossistema aquático explosivos Operação Blast pescaria ilegal polícia federal da bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

x