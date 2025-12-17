Pesca com explosivos na Baía de Todos-os-Santos é alvo de operação

- Foto: Divulgação/GOV-BA

A prática de pescaria utilizando explosivos, na Baía de Todos os Santos, foi alvo da Operação Blast, da Polícia Federal da Bahia, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 17. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, na região de Salinas da Margarida.

Durante a investigação, a equipe identificou que os suspeitos utilizam ilicitamente explosivos na pesca marítima, causando a destruição do ecossistema aquático, danificando residências e causando riscos a banhistas e mergulhadores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a prática ilegal prejudica a atividade pesqueira artesanal, devido à interrupção do desenvolvimento do ciclo de vida da fauna marinha.

A operação conta com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa/PM-BA).

Penas podem chegar a 11 anos

Os investigados irão responder pelo crime de posse ilícita de artefatos explosivos e crime de pesca mediante a sua utilização.

As penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão.