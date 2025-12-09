Criança e jovem morrem afogados durante pesca em lago na Bahia

- Foto: Reprodução

Uma criança de 11 anos e um jovem de 22 morreram afogados enquanto pescavam em um lago no município Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os dois desapareceram no domingo, 7, e os corpos foram encontrados na segunda-feira, 8.

Keivison e Wesley teriam saído da igreja de bicicleta, e se dirigido ao local. Preocupados com o sumiço, os familiares acionaram as autoridades horas depois.

Corpos foram encontrados

Por volta de 3h de segunda, as roupas de Keivison e Wesley foram encontradas nas margens do lago.



Em seguida, o Corpo de Bombeiros localizou os corpos na água, sem marcas de ferimentos. O dono do terreno foi notificado para cercar a área e aterrar o lago.

Os corpos das duas vítimas foram enterrados nesta terça-feira, 9, em Vitória da Conquista.