Adolescente com autismo e jovem morrem afogados no sul da Bahia
Populares fizeram o resgate das vítimas que se afogaram no Rio do Peixe
Por Redação
O que seria um momento de lazer na tarde de domingo, 19, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, acabou em tragédia.
Uma adolescente portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) morreu após se afogar em localidade conhecida “prainha” do Rio do Peixe.
Segundo informações preliminares, a adolescente teria sido levada pela correnteza e um rapaz que tentou salvá-la também se afogou e acabou morrendo.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra populares fazendo o resgate das vítimas que chegaram a ser levadas para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiram.
