BAHIA

Adolescente com autismo e jovem morrem afogados no sul da Bahia

Populares fizeram o resgate das vítimas que se afogaram no Rio do Peixe

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 6:31 h | Atualizada em 20/10/2025 - 7:08
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente com autismo e jovem morrem afogados no sul da Bahia
-

O que seria um momento de lazer na tarde de domingo, 19, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, acabou em tragédia.

Uma adolescente portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) morreu após se afogar em localidade conhecida “prainha” do Rio do Peixe.

Segundo informações preliminares, a adolescente teria sido levada pela correnteza e um rapaz que tentou salvá-la também se afogou e acabou morrendo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra populares fazendo o resgate das vítimas que chegaram a ser levadas para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiram.

x