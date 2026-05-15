PIS/Pasep: novo pagamento será feito nesta sexta; veja quem recebe

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Calendário de pagamentos começou em fevereiro - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O governo federal libera nesta sexta-feira, 15, mais uma etapa do pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base de 2024. Nesta rodada, o benefício será pago aos trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026?

Para receber o benefício em 2026, o trabalhador precisa:

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Ter trabalhado formalmente em 2024;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 no ano-base;

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

As informações sobre valores, banco de recebimento, calendário de pagamento e até benefícios de anos anteriores podem ser consultadas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.

O calendário de pagamentos começou em fevereiro, com os nascidos em janeiro. Em março, receberam os aniversariantes de fevereiro. Já em abril, foi a vez dos trabalhadores nascidos em março e abril.

A partir deste ano, o calendário do PIS/Pasep passou a seguir datas fixas. Os pagamentos serão feitos sempre no dia 15 do mês correspondente ao nascimento do trabalhador, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou feriado.

Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, prazo final definido para o encerramento do calendário anual de pagamentos.

PIS/Pasep:

O abono salarial é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que cumprem os requisitos do programa. O valor pode chegar a até um salário-mínimo, dependendo do tempo trabalhado no ano-base.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados em 2026, em um total estimado de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.