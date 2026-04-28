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PM preso por homicídio já atirou dentro de UPA e responde por violência doméstica

Jackson Monteiro Barbosa, de 32 anos, foi preso nesta terça-feira, 28

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem PM preso por homicídio já atirou dentro de UPA e responde por violência doméstica
- Foto: Redes sociais

O policial militar preso nesta terça-feira, 28, por suspeita de matar um homem em Itapuã, em março deste ano, também foi o mesmo agente que disparou dentro de uma unidade de saúde em Simões Filho.

Segundo apuração do Portal A TARDE, Jackson Monteiro Barbosa, de 32 anos, surtou e disparou dentro da UPA no dia 15 de março, provocando pânico entre pacientes e profissionais de saúde. A confirmação foi de uma fonte policial que preferiu não ser identificada.

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Na época, ele deu entrada na unidade para atendimento, mas se recusou a passar pelos procedimentos iniciais, como a aferição dos sinais vitais e o relato dos sintomas. Em seguida, ele teria se levantado e realizado disparos dentro da unidade.

Histórico polêmico

Além de ser suspeito do homícidio em Itapuã e atirar dentro da UPA, Jackson também tem um processo contra ele por violência doméstica.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria, informou que apoiou, nesta terça-feira, 28, a operação deflagrada pela Polícia Civil, voltada ao cumprimento de mandado de prisão preventiva contra ele.

O policial foi ouvido no DHPP e na Corregedoria antes de ser submetido a exame de corpo de delito e encaminhado sob escolta da Corregedoria da Polícia Militar, para a custódia no Batalhão de Choque.

"A PMBA ressalta que acompanha o caso por meio de sua unidade correcional e reafirma seu compromisso com a legalidade, a disciplina e a apuração rigorosa de quaisquer desvios de conduta".

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Prisão e morte

Jackson foi preso nesta terça-feira, 28, no bairro de Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele é investigado por homicídio e apontado como suspeito de matar Tiago Lopes Moreira, conhecido como "Baixinho", atingido por disparos de arma de fogo no dia 9 de março, em Itapuã, em Salvador.

Ele era policial militar lotado na 81ª Companhia Independente (CIPM), em Itinga, atuan como soldado e tem cerca de um ano e meio na corporação.

Entenda a investigação

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), a investigação foi feita com:

  • analisada imagens de câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP);
  • testemunhas foram ouvidas e depoimentos colhidos;
  • dados foram cruzados com a Corregedoria da Polícia Militar.

Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em curso, com diligências contínuas visando à completa elucidação dos fatos, bem como ao aprofundamento da análise técnica das provas já coletadas.

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Tags:

HOMICÍDIO itapuã polícia militar Policial preso violência

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