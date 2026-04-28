INVESTIGAÇÃO
Policial militar é baleado durante confraternização em Vila de Abrantes
O soldado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, onde deu entrada e recebe atendimento médico
Um policial militar foi baleado no braço na noite desta terça-feira, 28, em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
O soldado foi identificado como Vitor Sacramento Pereira, lotado na 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Paripe.
De acordo com informações iniciais apuradas pelo Portal A TARDE, o policial participava de uma festa de família em um estabelecimento conhecido como “Ponto dos Amigos”, localizado na região do Mutirão, quando houve uma tentativa de assalto no local.
Durante a ação, o militar teria reagido e acabou sendo atingido por um disparo no braço. A motivaçao, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pela PM.
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Socorrido
O soldado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, onde deu entrada consciente e recebeu atendimento médico.
Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial.
Segundo relatos, a arma do militar ficou no local do ocorrido. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.
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