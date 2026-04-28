Policial militar é baleado durante confraternização em Vila de Abrantes

Siga o A TARDE no Google

Um policial militar foi baleado no braço na noite desta terça-feira, 28, em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O soldado foi identificado como Vitor Sacramento Pereira, lotado na 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Paripe.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações iniciais apuradas pelo Portal A TARDE, o policial participava de uma festa de família em um estabelecimento conhecido como “Ponto dos Amigos”, localizado na região do Mutirão, quando houve uma tentativa de assalto no local.

Durante a ação, o militar teria reagido e acabou sendo atingido por um disparo no braço. A motivaçao, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pela PM.

Socorrido

O soldado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, onde deu entrada consciente e recebeu atendimento médico.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial.

Segundo relatos, a arma do militar ficou no local do ocorrido. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.