FLAGRANTE
Policial embriagado é preso após disparar arma em bar
Após o ocorrido, ele saiu do estabelecimento e dirigiu alcoolizado
Por Luiza Nascimento
Um policial penal, que estava alcoolizado, foi preso em flagrante, na noite de domingo, 14, após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar. O caso aconteceu no município de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió.
Em seguida, ele deixou o estabelecimento acompanhado de uma mulher e, mesmo embriagado, dirigiu pela BR-104, nas imediações do Conjunto Antônio Lins. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição avistou o carro, que seguia em zigue-zague pela via, levantando suspeitas.
Após a abordagem, o condutor identificado como o mesmo homem apontado como autor do disparo no bar, apresentava sinais evidentes de embriaguez. A condição foi confirmada posteriormente através do Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.
A investigação
Durante a abordagem, os militares apreenderam uma pistola Taurus TH40, calibre .40, pertencente a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, além de um carregador, 17 munições e uma quantia em dinheiro que estava com o suspeito.
Diante dos fatos, o policial foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado pelos crimes de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool e por efetuar disparo de arma de fogo em circunstância inapropriada.
O veículo foi recolhido ao pátio do Detran, no bairro Cidade Universitária. A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso.
