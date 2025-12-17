Policial embriagado é preso após disparar arma em bar

- Foto: Reprodução

Um policial penal, que estava alcoolizado, foi preso em flagrante, na noite de domingo, 14, após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar. O caso aconteceu no município de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió.

Em seguida, ele deixou o estabelecimento acompanhado de uma mulher e, mesmo embriagado, dirigiu pela BR-104, nas imediações do Conjunto Antônio Lins. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição avistou o carro, que seguia em zigue-zague pela via, levantando suspeitas.

Após a abordagem, o condutor identificado como o mesmo homem apontado como autor do disparo no bar, apresentava sinais evidentes de embriaguez. A condição foi confirmada posteriormente através do Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A investigação

Durante a abordagem, os militares apreenderam uma pistola Taurus TH40, calibre .40, pertencente a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, além de um carregador, 17 munições e uma quantia em dinheiro que estava com o suspeito.

Diante dos fatos, o policial foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado pelos crimes de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool e por efetuar disparo de arma de fogo em circunstância inapropriada.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran, no bairro Cidade Universitária. A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso.