FLAGRANTE

Policial embriagado é preso após disparar arma em bar

Após o ocorrido, ele saiu do estabelecimento e dirigiu alcoolizado

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 9:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Policial embriagado é preso após disparar arma em bar
-

Um policial penal, que estava alcoolizado, foi preso em flagrante, na noite de domingo, 14, após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar. O caso aconteceu no município de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió.

Em seguida, ele deixou o estabelecimento acompanhado de uma mulher e, mesmo embriagado, dirigiu pela BR-104, nas imediações do Conjunto Antônio Lins. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição avistou o carro, que seguia em zigue-zague pela via, levantando suspeitas.

Após a abordagem, o condutor identificado como o mesmo homem apontado como autor do disparo no bar, apresentava sinais evidentes de embriaguez. A condição foi confirmada posteriormente através do Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A investigação

Durante a abordagem, os militares apreenderam uma pistola Taurus TH40, calibre .40, pertencente a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, além de um carregador, 17 munições e uma quantia em dinheiro que estava com o suspeito.

Diante dos fatos, o policial foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado pelos crimes de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool e por efetuar disparo de arma de fogo em circunstância inapropriada.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran, no bairro Cidade Universitária. A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso.

disparo de arma de fogo embriaguez ao volante investigação criminal Polícia Civil de Alagoas policial penal Rio Largo

